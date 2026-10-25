زيارة هيكل إلى لندن.. ماذا بحث قائد الجيش مع نظرائه والمسؤولين البريطانيين؟

كما التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتناول النقاش سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وشكر العماد هيكل السلطات البريطانية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.
تلا ذلك لقاء بين العماد هيكل ومستشار الأمن القومي البريطاني Jonathan Powell، وتداول الطرفان آخر المستجدات في جنوب لبنان
، وخيارات ما بعد اليونيفيل.
كذلك التقى رئيس أركان القوات
المسلحة القطرية الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، في اجتماعَين منفصلَين، وجرى عرض علاقات التعاون بين الجيش اللبناني
والجيشَين الأردني والقطري، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.