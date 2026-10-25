زيارة هيكل إلى لندن.. ماذا بحث قائد الجيش مع نظرائه والمسؤولين البريطانيين؟

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا بتاريخَي22 و23 / 10 / 2026 تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton، وشارك في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة Dragon Group الذي ضم قادةً وممثلين عن جيوش: قطر، الأردن، ، مصر، العراق، الكويت، عُمان، البحرين، الإمارات المتحدة، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس التعاون الخليجي. وتم بحث التحديات المشتركة، وسبل تعميق التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب مجموعة من العالمية والإقليمية.