معلومات الجديد: بري تدخّل عبر اتصالات مع الرئيسين عون وسلام لاحتواء أزمة إحالة ملف شحنة المواد المتفجرة إلى المجلس العدلي وتأجيلها

مصادر متابعة لاجتماع تامبا للجديد: رفض الوفد العسكري التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي يستند إلى قرار سياسي من السلطة اللبنانية وليس قرارًا عسكريًا أحاديًا