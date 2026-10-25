رئاسة الحكومة: لا صحة للأنباء المتداولة بشأن إصدار الرئيس سلام أمراً بترحيل عميلين للموساد الإسرائيلي وهي ا أخبار عارية عن الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام