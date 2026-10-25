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سانا عن مدير صحة درعا: 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال ضحايا الغارات الأردنية على مواقع في ريف درعا جنوبي سوريا
سانا عن مدير صحة درعا: 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال ضحايا الغارات الأردنية على مواقع في ريف درعا جنوبي سوريا
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رئاسة الحكومة: لا صحة للأنباء المتداولة بشأن إصدار الرئيس سلام أمراً بترحيل عميلين للموساد الإسرائيلي وهي ا أخبار عارية عن الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام
2026-10-25 | 15:57
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رئاسة الحكومة: لا صحة للأنباء المتداولة بشأن إصدار الرئيس سلام أمراً بترحيل عميلين للموساد الإسرائيلي وهي ا أخبار عارية عن الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام
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رئاسة الحكومة: لا صحة للأنباء المتداولة بشأن إصدار الرئيس سلام أمراً بترحيل عميلين للموساد الإسرائيلي وهي ا أخبار عارية عن الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام
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