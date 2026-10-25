بشأن رواية ترحيل عميلَي الموساد.. سلام يردّ على مروّجي الأكاذيب



أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام بيانًا أوضح فيه:

تتداول بعض على خبراً عارياً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، يزعم أن رئيس الحكومة نواف سلام أعطى أمراً بترحيل عميلين لجهاز الموساد ، في محاولة رخيصة للنيل من سمعة وتضليل الرأي العام عبر اختلاق روايات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.



والواقع أن كانت قد أوقفت شخصين إثر الاشتباه بهما بسبب استخدام رقم هاتف يبدأ بالرمز الدولي (+972). وقد تبيّن خلال التحقيق أنهما فلسطينيّا الجنسية ومقيمان في مدينة رام الله في الأراضي المحتلة، ما يفسّر استخدامهما رقماً يحمل هذا الرمز.



وقد أجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة معهما بإشراف المختص، وتبيّن أن دخولهما إلى الأراضي تمّ بصورة قانونية، وأنهما سبق أن زارا مرات عدة، كما كانت بحوزتهما تذكرتا سفر صالحتان للمغادرة.



ويؤكد المكتب الإعلامي أن الرئيس سلام لم يتدخل في هذه القضية، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الأجهزة الأمنية والقضاء المختص تولّيا متابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة باستقلالية تامة، ومن دون أي تدخل من أي جهة كانت.



وإذ يستنكر المكتب الإعلامي نشر هذه الملفّقة، فإنها إن دلّت على شيء، فإنما تدلّ على الإفلاس الأخلاقي الذي يُضاف إلى الإفلاس السياسي الذي يحرّك مروّجي مثل هذه الأكاذيب.