"أمطار وبرد ورعد".. المنخفض الجوي يبدأ غداً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، تشتد غزارتها شمال البلاد مع احتمال تساقط حبات البرد واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، فيتحول الطقس الى ماطر مع برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر تأثيره طوال أيام الاسبوع.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28 درجة، 21 و 29 درجة ، بين 13 و 27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم جزئياً صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الداخلية بخاصة البلاد، يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.



الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، تشتد غزارتها شمال البلاد مع احتمال تساقط حبات البرد واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.



الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة شمال البلاد، مع ارتفاع بموج البحر وبقاء تكون الضباب على المرتفعات.



الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع امطار متفرقة، مترافقة مع برق و رعد و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.