"ادفعوا أو منقطع".. إنذار جديد من الكهرباء

واعتبرت البيان "بمثابة انذار أخير للجهات المعنية، لتسديد المستحقات المتوجبة عليها قبل الموعد المذكور".

باستثناء ، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الواقع فيه 9 تشرين الثاني ٢٠٢٦".