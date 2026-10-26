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أخبار لبنان

"تخدير واغتصاب وابتزاز".. تفاصيل صادمة تكشفها قوى الأمن

2026-10-26 | 04:52
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&quot;تخدير واغتصاب وابتزاز&quot;.. تفاصيل صادمة تكشفها قوى الأمن
"تخدير واغتصاب وابتزاز".. تفاصيل صادمة تكشفها قوى الأمن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

 
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين باستدراج فتيات يتعرّفان عليهنّ عبر مواقع التّواصل الاجتماعي أو في الملاهي اللّيليّة، ليقوما بتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ جنسيًا وتصويرهنّ، ومن ثم ابتزازهنّ.
ومن بين الضّحايا فتاة ادّعت تعرّضها للاغتصاب في محلّة الحمرا، على يد شخص تعرّفت إليه، بعدما أقدم على استدراجها وتخديرها.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّتَي المتورّطَين في هذه العمليّات وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما:
إ. ق. (مواليد عام 1989، لبناني.)
ح. ف. (مواليد عام 2001، لبناني.)
وتبيّن أنّ الموقوف الثّاني من أصحاب السّوابق بجرم تسهيل أعمال الدّعارة.

بتاريخ 12-10-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما في محلّتي الشّياح وعين الرّمانة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على استدراج فتيات يتعرّفان عليهنّ عبر مواقع التّواصل الاجتماعي وفي الملاهي اللّيليّة، ودسّ موادّ مخدّرة في مشروباتهنّ. وبعد فقدانهنّ الوعي، كانا يعمدان إلى الاعتداء عليهنّ جنسيًّا داخل فنادق في مناطق مختلفة.

وأضاف الأوّل أنّه كان يعمد، بعد ذلك، إلى تصويرهنّ بهدف ابتزازهنّ وتهديدهنّ في وقتٍ لاحق ومنعهنّ من تقديم شكاوى بحقّه، كما اعترف بأنّه كان يسرق مصاغهنّ.

وبتفتيش منزل الأوّل في محلّة الشياح، ضُبط هاتف خلوي يحتوي على مقاطع فيديو عائدة للمدّعية المذكورة، مخبّأ داخل “ماكينة خياطة”، إضافةً إلى كاميرا كان يستخدمها في التّصوير.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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