استدراج وتخدير واعتداء جنسي.. هل وقعت ضحية هذا الموقوف؟

بناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة موقوف قام باستدراج فتيات كان يتعرّف عليهنّ عبر مواقع التّواصل الاجتماعي أو في الملاهي اللّيليّة، ليقوم بتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ جنسيًا وتصويرهنّ، ومن ثم ابتزازهنّ، ويُدعى:

إ. ق. (مواليد عام 1989، لبناني.)

وتطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقعن ضحيّة أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز – فرع الكائن في ، شارع – بيروت / مبنى جناح ، أو الاتّصال على الرّقم 705127-01، تمهيدً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.