بعد ضجة المطعم في بيروت.. إقفال أم فتح؟

بإقفال مطعم «ناديني»، بناءً على إخبار ورد من ، على خلفية تسجيل حالات تسمّم يُشتبه بارتباطها بتناول الطعام.وقد أصدر المحافظ عبود قراراً بإقفال وختم مستودع "رهامكو" في منطقة الروشة شارع استراليا الذي كان يتولى توزيع اللحوم على عدد من المطاعم، بالشمع في إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة القضية والتحقّق من المواد الغذائية المتداولة.بالتوازي، أصدر المحافظ عبود قراراً برفع الأختام الموضوعة على البوابة الرئيسية للمطعم، ويأتي قرار رفع الأختام عن المدخل والصالة، مع الإبقاء على المطبخ مقفلاً، في إطار مراعاة مبدأ التناسب في اتخاذ التدابير الاحترازية، بحيث تقتصر القيود المفروضة على ما تقتضيه حماية الصحة العامة.ويُشدّد المحافظ عبود على أن هذا الإجراء لا يشكّل إذناً بإعادة فتح المطعم بل يهدف إلى السماح بالوصول إلى غير المخصّص لتحضير الطعام، ضمن الشروط والرقابة المحدّدة في القرار، مع استمرار منع التشغيل إلى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية.نتمنى على وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عدم تداول اخباراً مغلوطة ، و التأكد من الخبر قبل نشره او تداوله واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها في من خلال المصدر الرسمي الوحيد المخول نشر والبيانات العائدة لبلدية .