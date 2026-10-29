أمطار غزيرة ورياح عاتية تضرب لبنان.. متى ينحسر المنخفض؟

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: ما زال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز حالياً جنوب غرب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا ناشطة تشتّد أحيانًا ، وعواصف رعدية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجاً.
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: طرابلس بين 20 و 28 درجة ، بيروت 21 و29 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.
تحذير: من غزارة الأمطار اعتباراً من ظهر يوم غد وتشكل بعض السيول على الطرق.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:
غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال وارتفاعها بشكل محدود على الساحل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا بخاصة في الفترة المسائية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً لحدود 75 كم/س شمال البلاد. يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
الجمعة:
غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة صباحاً ومن ثم يستقر الطقس تدريجا ابتداء من فترة الظهيرة، تنحسر الأمطار كلياً مساء و يتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
السبت:
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.
الأحد:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة
-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15و 40 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل وسيئ على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80٪.
-حال البحر: مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء:26 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.