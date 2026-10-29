أمطار غزيرة ورياح عاتية تضرب لبنان.. متى ينحسر المنخفض؟

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: ما زال والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز حالياً جنوب غرب ، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطارا غزيرة، رياحا ناشطة تشتّد أحيانًا ، وعواصف رعدية ويستمر تأثيره حتى يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجاً.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: بين 20 و 28 درجة ، 21 و29 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير: من غزارة الأمطار اعتباراً من ظهر يوم غد وتشكل بعض السيول على الطرق.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل فوق الجبال وارتفاعها بشكل محدود على الساحل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا بخاصة في الفترة المسائية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً لحدود 75 كم/س شمال البلاد. يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الجمعة:

غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة صباحاً ومن ثم يستقر الطقس تدريجا ابتداء من فترة الظهيرة، تنحسر الأمطار كلياً مساء و يتحول الطقس الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل وسيئ على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80٪.

-حال البحر: مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء:26 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.