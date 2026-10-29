الرئيس عون: لبنان يتمسّك بالحلول الدبلوماسية والتفاوضية لمعالجة النزاعات انطلاقاً من قناعته بأن الحروب لم تحقّق الأهداف المرجوّة منها

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة السيدة Marjin Noordam من وزارة الخارجية الهولندية والسفير الهولندي في لبنان Frank Mollen مع وفد مرافق، وتناول البحث أهمية دور الجيش خلال هذه المرحلة الدقيقة، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل وسبل دعم الجيش وتأمين حاجاته.كما استقبل الملحق العسكري البرازيلي Navy Cpt Telmo Oliveira في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته، وقدّم خلالها خلَفه Colonel Eduardo Montella.
قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للجديد، تعليقاً على بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنه "أداة بيد إيران، ولا يحق له إلقاء المواعظ بشأن السيادة".وأضاف المسؤول في الخارجية الاميركية، أنه "في نهاية المطاف، ما دام سلاح حزب الله لم يُنزع، فسيواصل تنفيذ ما يمليه عليه أسياده في طهران، وسيُجبَر الشعب اللبناني على دفع الثمن".