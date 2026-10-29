سرقة تتجاوز الـ80 ألف دولار.. قوى الأمن تكشف تفاصيل الكمين

"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمكافحة جرائم السرقة وملاحقة مرتكبيها، وعلى أثر تعرض أحد المنازل في بلدة بقرقاشا- قضاء بشري لعملية سرقة بواسطة الكسر والخلع، طالت كمية من الذهب ومقتنيات ثمينة تجاوزت قيمتها الإجمالية 80 ألف أميركي، باشرت دوريات مفرزة استقصاء في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات العملية وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المفرزة من تحديد مكان المسروقات داخل أحد المنازل في محلة المحمرة، حيث جرى ضبطها، إضافة إلى عشرات المسروقات الأخرى ومجموعة من الهواتف الخلوية المختلفة.

كذلك، تمكنت المفرزة من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى ع. ح. (مواليد عام 2000، سوري)

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من استدراجه من إلى محلة المنية، حيث أوقفته في كمين محكم.

التحقيق جار بإشراف المختص".