قبالة بيروت.. شاهوق مائي ضخم! (فيديو)

أفادت معلومات الجديد بأن "وفداً حكومياً برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري سيتوجه إلى دمشق الاثنين المقبل، يرافقه كل من وزراء الداخلية أحمد الحجار، العمل (المحسوب على حزب الله) محمد حيدر، التربية ريما كرامي والشؤون حنين السيد، وذلك للبحث مع الجانب السوري في الملفات المشتركة بين البلدين، أبرزها الأمن والاقتصاد والنزوح.

