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مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة أمام أسابيع مفصلية ولبنان سيكون جزءاً من أي تسوية أو تصعيد إقليمي بغضّ النظر عن مبادرة حزب الله من عدمها
2026-10-30 | 14:13
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مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة أمام أسابيع مفصلية ولبنان سيكون جزءاً من أي تسوية أو تصعيد إقليمي بغضّ النظر عن مبادرة حزب الله من عدمها
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