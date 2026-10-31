بالصورة- الجيش الإسرائيلي يشق طريقًا جنوب شبعا.. أين ينتهي؟

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي فتتخطى معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الثاني.
انتُخب لبنان، ممثلاً بالعميد الركن عماد خريش، رئيساً الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) للفترة 2026–2028، كما انتُخب عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026–2030، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، التي انعقدت في جنيف بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، في إنجاز للبنان على الصعيد الدولي.