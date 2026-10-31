الموجز الإخباري من قناة الجديد

انتُخب لبنان، ممثلاً بالعميد الركن عماد خريش، رئيساً الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) للفترة 2026–2028، كما انتُخب عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2026–2030، وذلك خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة، التي انعقدت في جنيف بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، في إنجاز للبنان على الصعيد الدولي.