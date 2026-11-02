لبنان أمام أسبوع دقيق.. زجّ قسري لحرب ثالثة؟ (النهار)

ووفق النهار، والواقع أن الاسبوع الطالع، يحمل لبنانياً كل معالم الانشداد إلى اختبارين بالغي الدقة ويتنافسان في احتمالاتهما الخطيرة. فعشية الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة
الأميركية وتصاعد معالم التسابق المحموم بين احتمالات الحرب والتسوية في الساعات الأخيرة
الفاصلة عن ثلاثاء الانتخابات الأميركية، يضع لبنان
أمام ترقّب قلق لاحتمالات زجّه قسراً مجدداً في الحرب الثالثة إن نشبت لأن لا ضمان إطلاقاً، رغم كل ما سُرّب وقيل وتردد، عن امتناع "حزب الله
" عن التورط في إسناد إيران
في أي لحظة، وفي المقلب الداخلي يشكّل موقف الحزب نفسه التحدي الثاني الموازي من خلال تطورات ملف المتفجرات والادّعاء على 13 من أفراده وعناصره في الملف.
وبحسب الصحيفة، "ووسط هذه الأجواء الملبّدة سيكون ملف العلاقات اللبنانية السورية
على طاولة المراجعة اليوم
عبر زيارة وفد وزاري لبناني لدمشق برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق متري وعضوية وزراء الداخلية والعمل والتربية والشؤون الاجتماعية. وعلمت "النهار" أن البحث مع المسؤولين السوريين سيتناول التطورات الأمنية الأخيرة التي حصلت في لبنان وتتصل بمطلوبين في سوريا
كما بملفات مشتركة أخرى".