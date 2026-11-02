لبنان أمام أسبوع دقيق.. زجّ قسري لحرب ثالثة؟ (النهار)

أفادت صحيفة النهار، بأنه "قبل أن ينجلي غبار الاتجاهات الغامضة والمعقّدة نتيجة انتخاباتها ، عاد إلى "صدارة" التهديدات بضربات ومزيد من الاحتلالات في حال تورّط "حزب الله" مجدداً في حرب أميركية إيرانية متجددة، الأمر الذي وضع لبنان في عين العاصفة الإقليمية تكراراً".

ووفق النهار، والواقع أن الاسبوع الطالع، يحمل لبنانياً كل معالم الانشداد إلى اختبارين بالغي الدقة ويتنافسان في احتمالاتهما الخطيرة. فعشية الاستحقاق الانتخابي في الأميركية وتصاعد معالم التسابق المحموم بين احتمالات الحرب والتسوية في الساعات الفاصلة عن ثلاثاء الانتخابات الأميركية، يضع أمام ترقّب قلق لاحتمالات زجّه قسراً مجدداً في الحرب الثالثة إن نشبت لأن لا ضمان إطلاقاً، رغم كل ما سُرّب وقيل وتردد، عن امتناع " " عن التورط في إسناد في أي لحظة، وفي المقلب الداخلي يشكّل موقف الحزب نفسه التحدي الثاني الموازي من خلال تطورات ملف المتفجرات والادّعاء على 13 من أفراده وعناصره في الملف.



وبحسب الصحيفة، "ووسط هذه الأجواء الملبّدة سيكون ملف العلاقات على طاولة المراجعة عبر زيارة وفد وزاري لبناني لدمشق برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق متري وعضوية وزراء الداخلية والعمل والتربية والشؤون الاجتماعية. وعلمت "النهار" أن البحث مع المسؤولين السوريين سيتناول التطورات الأمنية الأخيرة التي حصلت في لبنان وتتصل بمطلوبين في كما بملفات مشتركة أخرى".