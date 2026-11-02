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أخبار لبنان

المنخفض "راجع".. استعدوا!

2026-11-02 | 06:12
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المنخفض &quot;راجع&quot;.. استعدوا!
المنخفض "راجع".. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والساحلية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل إلى غائم وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، كما تنشط الرياح.

وجاء في النشرة الآتي:

 -الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم غد الثلاثاء حيث تشهد بعض التقنيات المحدودة بسبب تأثير منخفض جوي متمرکز جنوب ايطاليا ويتجه شرقاً، على ان يشتد تأثيره مساء الاربعاء بسبب تدفق كتل هوائية باردة مصدرها البحر الأسود تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مع عواصف رعدية ورياح ناشطة بحيث تسيطر الأجواء الخريفية الباردة نسبياً والمتقلبة حتى نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني : بيروت بين 17 و 25 درجة، طرابلس بين 14 و 23 درجة، زحلة بين 8 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح إعتباراً من بعد الظهر جنوب البلاد .

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والساحلية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل إلى غائم وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية، كما تنشط الرياح.


الاربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل  أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من المساء، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها فجر الأربعاء الخميس مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

الخميس: غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة خلال الفترة الصباحية، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.
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المنخفض "راجع".. استعدوا!

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بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!
07:34

بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:

وقع ظهر اليوم حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في منزل ابناء جريس نعوم ابو جودة في جورة البلوط.
وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.
وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.

07:34

بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:

وقع ظهر اليوم حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في منزل ابناء جريس نعوم ابو جودة في جورة البلوط.
وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.
وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.

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