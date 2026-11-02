ملفات بارزة في لقاءات بري.. والليطاني على الطاولة

كما استقبل بري المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصلحة، الذين أطلعوه على واقع المشاريع القائمة والخطط والبرامج التي تعمل المصلحة على تنفيذها، خصوصاً تلك المرتبطة بمشاريع الري وتوليد الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن الجهود المبذولة لحماية نهر الليطاني من التلوث، وحجم الأضرار التي لحقت بمنشآته ومشاريعه جرّاء الاعتداءات .

وعقب اللقاء، أوضح علوية أن مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تشرّف بزيارة الرئيس بري، حيث جرى وضعه في تفاصيل سير العمل في مشاريع المصلحة، ولا سيما الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مشروع الـ800 في المنطقة المحتلة.

وأشار علوية إلى أن اللقاء تناول أيضاً سير المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهرومائية، وأهميتها في تأمين التغذية للمناطق المستفيدة من محطتي الأولي وعبد العال، إضافةً إلى متابعة الأعمال في مشروع ري القاسمية، ومستجدات القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لإعادة تأهيل معامل الليطاني.

وأكد أن الرئيس بري أبدى دعمه لضرورة حماية نهر الليطاني من التلوث، مشدداً على أهمية تحصين مشاريع المصلحة ومنشآتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تطاول المنشآت المائية ومياه النهر، ولا سيما في الحوض الأدنى.

وشدّد علوية على أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ماضية في أداء مهامها وخدمة المواطنين، ومستمرة في تأمين خدمات الري وإنتاج الطاقة الكهرومائية لجميع المناطق المستفيدة والمغذّاة من منشآتها، رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها.

وفي سياق لقاءاته، استقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، إلى جانب البحث في عدد من والشؤون الوطنية.