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أخبار لبنان

ملفات بارزة في لقاءات بري.. والليطاني على الطاولة

2026-11-02 | 06:33
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ملفات بارزة في لقاءات بري.. والليطاني على الطاولة
ملفات بارزة في لقاءات بري.. والليطاني على الطاولة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما التطورات المالية والنقدية.

كما استقبل بري المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصلحة، الذين أطلعوه على واقع المشاريع القائمة والخطط والبرامج التي تعمل المصلحة على تنفيذها، خصوصاً تلك المرتبطة بمشاريع الري وتوليد الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن الجهود المبذولة لحماية نهر الليطاني من التلوث، وحجم الأضرار التي لحقت بمنشآته ومشاريعه جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.

وعقب اللقاء، أوضح علوية أن مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تشرّف بزيارة الرئيس بري، حيث جرى وضعه في تفاصيل سير العمل في مشاريع المصلحة، ولا سيما الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مشروع الـ800 في المنطقة المحتلة.

وأشار علوية إلى أن اللقاء تناول أيضاً سير المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهرومائية، وأهميتها في تأمين التغذية للمناطق المستفيدة من محطتي الأولي وعبد العال، إضافةً إلى متابعة الأعمال في مشروع ري القاسمية، ومستجدات القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لإعادة تأهيل معامل الليطاني.

وأكد أن الرئيس بري أبدى دعمه لضرورة حماية نهر الليطاني من التلوث، مشدداً على أهمية تحصين مشاريع المصلحة ومنشآتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تطاول المنشآت المائية ومياه النهر، ولا سيما في الحوض الأدنى.

وشدّد علوية على أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ماضية في أداء مهامها وخدمة المواطنين، ومستمرة في تأمين خدمات الري وإنتاج الطاقة الكهرومائية لجميع المناطق المستفيدة والمغذّاة من منشآتها، رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهها.

وفي سياق لقاءاته، استقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، إلى جانب البحث في عدد من القضايا والشؤون الوطنية.
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بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!
07:34

بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:

وقع ظهر اليوم حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في منزل ابناء جريس نعوم ابو جودة في جورة البلوط.
وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.
وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.

07:34

بعد حريق جورة البلوط.. البلدية توضح!

صدر عن بلدية جورة البلوط البيان التالي:

وقع ظهر اليوم حادث مؤسف في بلدة جورة البلوط ادى الى اشتعال مستودعات واقعة في منزل ابناء جريس نعوم ابو جودة في جورة البلوط.
وعلى الفور حضر عناصر الدفاع المدني بمواكبة من شرطة البلدية وعمدوا الى اطفاء النيران وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المبنى خلال وقت قصير، ولم تسجل اي اصابات وفق المعلومات الاولية.
وفي هذا السياق، تؤكد بلدية جورة البلوط ان اسباب الحادث قيد التحقيق والتدقيق ولذلك تتمنى على المواطنين الكرام عدم تداول اي معلومات مغلوطة واستقاء الاخبار من المصادر الرسمية.

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