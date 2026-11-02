نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و99 سوريًّا وفقًا لما يلي:



-توقيف المواطنَين (ع.ف.) و(ع.ش.) في بلدة برعشيت – بنت جبيل لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزتهما.



-دهم منزل المواطن (ح.ح.) في بلدة الجميجمة – بنت جبيل وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي في حوزته.



- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز حنيدر – عكار لقيامه بأعمال التهريب. وضُبط مسدس حربي وكمية من الذخائر في حوزته.