الجيش يوقف 106 أشخاص في مناطق لبنانية عدة.. بينهم 99 سورياً

- دهم منازل مطلوبين في بلدة الحدث
– بعلبك وتوقيف المواطن (ت.ز.) لدخوله إلى مدافن البلدة وإحداثه أضرارًا فيها وسرقة محتوياتها.
- دهم منزل
مطلوب في منطقة التبانة – طرابلس
وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
- توقيف 99 سوريًّا في مناطق وادي خالد والعبودية – عكار ومشاريع القاع – بعلبك، وعند حاجز شدرا – عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية
بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
كما دهمت وحدة من الجيش منزل المطلوب (م.ع.) في منطقة المجدل – عكار وأوقفته لإطلاقه النار. وضبطت داخله كمية من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.
كذلك أوقفت وحدة أخرى المطلوب (و.ز.) في منطقة الليلكي – بعبدا
لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح، إطلاق نار، اعتداء على مواطنين، فرض خوات، نصب واحتيال على أشخاص.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص".