إصرار "حزبي" على تعيينات محدّدة.. ما وراء الكواليس؟ (النهار)

دعت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2026، وذلك من خلال الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع، وآلات الدفع الإلكتروني (POS MACHINE) التابعة لها، أو عبر مراكز شركة (O.M.T) لتحويل الأموال.

