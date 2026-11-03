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أخبار لبنان

إصرار "حزبي" على تعيينات محدّدة.. ما وراء الكواليس؟ (النهار)

2026-11-03 | 00:30
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إصرار &quot;حزبي&quot; على تعيينات محدّدة.. ما وراء الكواليس؟ (النهار)
إصرار "حزبي" على تعيينات محدّدة.. ما وراء الكواليس؟ (النهار)

جاء في أحد أسرار "النهار":


أصرّ مسؤول حزبي نافذ على تعيينات محددة في الجمارك تخص أبناء طائفته و"زرعهم" في مواقع ومن بينهم مراقب يشغل موقعاً حسّاساً وتحوم حوله جملة من الشبهات جرّاء تسهيله لسنوات تمرير عمليات جمركية والتهرّب الضريبي على إدخال السلع والبضائع.
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