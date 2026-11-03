عون: لبنان لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من النازحين السوريين

أكّد رئيس الجمهورية أن لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من السوريين، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع الدولة لتنظيم عودتهم على مراحل.

