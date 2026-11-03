عون: لبنان لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من النازحين السوريين

وخلال استقباله المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، سوزان راب، دعا عون المجتمع الدولي
والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات للنازحين السوريين داخل بلادهم بدلًا من لبنان
، بهدف تشجيعهم على العودة.
ورحّب عون بتوقيع اتفاقية بين لبنان والمركز لتنظيم الوضع القانوني والمؤسسي لممثليته في بيروت
، بما يضمن استمرارية عمله وتوسيع نشاطاته وبرامجه بالتنسيق مع المؤسسات اللبنانية
.
من جهتها، أكدت راب التزام
المركز بمواصلة دعم لبنان وتعزيز التعاون معه وتقديم الخبرات والتدريب اللازمين، مشددةً على أهمية الشراكة مع لبنان ودوره الاستراتيجي بالنسبة إلى أوروبا
ومنطقة البحر المتوسط.