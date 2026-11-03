معلومات الجديد: قاضية التحقيق العسكري الأول غادة بوعلوان حددت الخميس موعداً لاستجواب المدّعى عليهما الموقوفَين سائق الشاحنة ومرافقه في قضية المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر

مراسل الجديد: خلل يؤثر على نحو 1,000 بطاقة اقتراع مبكرة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا والسلطات تعتزم إعادة مسحها علناً واحتسابها بعد موافقة مجلس الانتخابات

مراسل الجديد: خلل يؤثر على نحو 1,000 بطاقة اقتراع مبكرة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا والسلطات تعتزم إعادة مسحها علناً واحتسابها بعد موافقة مجلس الانتخابات