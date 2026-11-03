أميركا تنتخب والعالم يترقب.. بث مباشر لنشرة الأخبار

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مراسل الجديد: خلل يؤثر على نحو 1,000 بطاقة اقتراع مبكرة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا والسلطات تعتزم إعادة مسحها علناً واحتسابها بعد موافقة مجلس الانتخابات
مراسل الجديد: خلل يؤثر على نحو 1,000 بطاقة اقتراع مبكرة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا والسلطات تعتزم إعادة مسحها علناً واحتسابها بعد موافقة مجلس الانتخابات
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