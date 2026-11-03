مرجع أمني كبير للجديد: لا إحالة لملف شحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي والقرار أعاد ترطيب العلاقة بين الحزب والرئيسين عون وسلام دون وجود أي حوار له حالياً مع الطرفين بل رسائل قصيرة متبادلة عبر وسطاء