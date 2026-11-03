مصادر دبلوماسية للجديد: القرار أصبح في ملعب الحكومة اللبنانية التي يُفترض أن تطرح العرض القطري على طاولة البحث في أقرب جلسة لمجلس الوزراء خصوصاً أن الملف متكامل من حيث العرض والكلفة