بالصور..قائد الجيش يتفقّد أعمال تأهيل مطار القليعات

استقبل القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت، إياد الهزّاع، الوزير السابق والنائب فيصل كرامي، في مقر السفارة السورية، حيث بحث الجانبان العلاقات اللبنانية السورية وآفاق تطويرها، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما أوضاع منطقة الشمال ومدينة طرابلس.

