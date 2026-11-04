كنعان: أقرينا اجراءات للتشدد بموضوع التهرّب الضريبي في الداخل أو على الحدود وهذا الموضوع يطبّق على الجميع بلا استثناءات

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: الأميركيون لا يعرفون سبب شن حرب على إيران وينبغي أن تنتهي

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: الأميركيون لا يعرفون سبب شن حرب على إيران وينبغي أن تنتهي