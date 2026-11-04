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أخبار لبنان

النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء

2026-11-04 | 09:06
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النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء
النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء
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النائب زياد الحواط لـ"هنا بيروت": سنتخذ قرارنا مساء اليوم بشأن المشاركة في جلسة الغد المخصّصة لملف الكهرباء

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