الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط

عاجل
معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين
معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: الأميركيون لا يعرفون سبب شن حرب على إيران وينبغي أن تنتهي
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: الأميركيون لا يعرفون سبب شن حرب على إيران وينبغي أن تنتهي
رئيس الأركان الإسرائيلي من الخيام: الجيش في حالة تأهب إزاء التطورات ومستعد لتوجيه الضربات
رئيس الأركان الإسرائيلي من الخيام: الجيش في حالة تأهب إزاء التطورات ومستعد لتوجيه الضربات
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
عرض نتائج البحث
Enter
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:32
إيلي صليبا في قبضة الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
09:53
ترامب في صورة ورسالة.. البيت الأبيض ينشر!
09:40
الصحة تعلن حصيلة الغارة على دراجة نارية في قبريخا
09:20
لا جلسة للكهرباء غداً
أخبار لبنان
الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط
2026-11-04 | 09:10
A-
A+
الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط
مقالات ذات صلة
سلام: لا تساهل في قضية المتفجرات والمحاسبة ستطال الجميع
سلام: لن نتهاون في متابعة هذا الملف حتى نعرف أين حصل الغش ومن المسؤول عنه وصولاً إلى محاسبة كلّ من تثبت مسؤوليته وفق القانون
عون لروبيو: الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين
الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط
أخبار لبنان
حالات
المسجّلة
بيروت
وعكار
جريمة
تساهل
والمحاسبة
متورّط
العودة الى الأعلى
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة
مواكبة مستمرة للانتخابات النصفية.. مباشرة في نشرة الأخبار
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
11:38
معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين
11:38
معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين
11:22
رئيس الأركان الإسرائيلي من الخيام: الجيش في حالة تأهب إزاء التطورات ومستعد لتوجيه الضربات
11:22
رئيس الأركان الإسرائيلي من الخيام: الجيش في حالة تأهب إزاء التطورات ومستعد لتوجيه الضربات
11:20
رئيس الأركان الإسرائيلي من الخيام: حزب الله أثبت مجددًا أنه ذراع إيرانية وليس "وطنيًا لبنانيًا"
11:20
رئيس الأركان الإسرائيلي من الخيام: حزب الله أثبت مجددًا أنه ذراع إيرانية وليس "وطنيًا لبنانيًا"
يحدث الآن
أخبار لبنان
11:38
معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين
الشرق الأوسط والعالم
11:37
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: الأميركيون لا يعرفون سبب شن حرب على إيران وينبغي أن تنتهي
أخبار لبنان
11:22
رئيس الأركان الإسرائيلي من الخيام: الجيش في حالة تأهب إزاء التطورات ومستعد لتوجيه الضربات
اخترنا لكم
أخبار لبنان
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
الشرق الأوسط والعالم
04:18
بالفيديو - عبدول السيد لفانس: جي دي حبيبي!
أخبار لبنان
03:03
سلام : نحذّر من جر لبنان إلى مغامرة عبثية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-11-02
المنخفض "راجع".. استعدوا!
2026-11-03
ماذا دار بين جنبلاط وقائد الجيش؟
2026-10-30
صدور تعرفة المولدات لشهر تشرين الأول.. كم بلغت؟
2026-11-03
الموجز الاخباري من قناة الجديد
2026-10-02
طفلة في الـ11 تحطّم رقمًا قياسيًا بالشطرنج
2026-09-04
مداهمة مولدات تخالف التسعيرة في بيروت.. مراسل الجديد يواكب مباشرة
بالفيديو
بالفيديو
09:49
طوني حنا يكشف لأول مرة: منعت ابني يدخل مجال الفن وصوته حلو كتير
08:22
السباق الانتخابي الأميركي.. آخر المستجدات مع مراسل الجديد
08:02
بالفيديو - لحظة استقبال ولي العهد السعودي الرئيس السوري في الرياض
07:04
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد
05:56
بالفيديو - بصحبة زوجته المحجبة.. عبدول السيد يحتفل
04:18
بالفيديو - عبدول السيد لفانس: جي دي حبيبي!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
الشرق الأوسط والعالم
09:53
ترامب في صورة ورسالة.. البيت الأبيض ينشر!
الشرق الأوسط والعالم
09:53
ترامب في صورة ورسالة.. البيت الأبيض ينشر!
أخبار لبنان
10:32
إيلي صليبا في قبضة الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)
أخبار لبنان
10:32
إيلي صليبا في قبضة الأمن.. هل وقعتم ضحيّته؟ (صورة)
الشرق الأوسط والعالم
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
الشرق الأوسط والعالم
15:18
تحذيرات من الضربة النووية.. وإرشادات للمواطنين في إيران تحسّباً للأسوأ!
أخبار لبنان
04:17
عواصف رعدية وأمطار.. المنخفض الجوي يقترب من لبنان
أخبار لبنان
04:17
عواصف رعدية وأمطار.. المنخفض الجوي يقترب من لبنان
أخبار لبنان
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
أخبار لبنان
10:16
7 ساعات من الاستجواب لـ4 ضباط كبار في ملف انفجار المرفأ.. ماذا حصل؟
الشرق الأوسط والعالم
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
الشرق الأوسط والعالم
14:30
انتخابات أميركا.. 3 سيناريوهات بين انتصار ترامب وانتكاسته
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026