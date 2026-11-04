الرئيس عون: حالات الغش المسجّلة في بيروت وعكار جريمة لا تساهل فيها والمحاسبة يجب أن تطال كل متورّط

معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين

معلومات الجديد: العرض القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة ما يتيح له تحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين