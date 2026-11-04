الرئيس عون في اتصال مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: لبنان يقف الى جانب اليمن ويرفض تدخل اي افراد او مجموعات في شؤونها الداخلية او القيام بنشاطات تمس امنها واستقرارها