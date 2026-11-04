العلاقات اللبنانية السورية على طاولة لقاء كرامي والهزّاع

استقبل السفارة في ، إياد الهزّاع، الوزير السابق والنائب ، في مقر السفارة السورية، حيث بحث الجانبان العلاقات السورية وآفاق تطويرها، إلى جانب عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما أوضاع منطقة ومدينة .

