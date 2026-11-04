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معلومات الجديد: وفد قطري مرتقب في بيروت الأسبوع المقبل يليه توجه سلام ووزير الطاقة إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق
2026-11-04 | 11:40
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معلومات الجديد: وفد قطري مرتقب في بيروت الأسبوع المقبل يليه توجه سلام ووزير الطاقة إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق
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