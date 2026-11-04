انفراجة مرتقبة في ملف الكهرباء.. وسلام إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق القطري

أفادت معلومات "الجديد" بأن جو الصدي يزور قطر لوضع اللمسات على الترتيبات المتعلقة بالعرض القطري مع الشركة المتحدة القطرية.



وبحسب المعلومات، أبلغ الجانب اللبناني قطر أن توقيع الاتفاق يجب أن يكون مع الشركة المتحدة القطرية وفقاً للأصول المتبعة في وهو ما استدعى زيارة الوزير الصدي إلى الدوحة.



وأشارت المعلومات إلى أن القطري قدّم للبنان أسعاراً تنافسية بكلفة أقل من تلك المعتمدة في الدول المحيطة، ما يسمح للبنان بتحقيق هامش ربح عند بيعها للمواطنين.



ومن المتوقع أن يزور ممثلون عن الشركة القطرية الأسبوع المقبل على أن يتوجه بعدها بأيام رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق علماً أن الملفات الإقليمية تشكّل ضغوطاً كبيرة.