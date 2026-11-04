شكوى جزائية ضد MTV

تقدم المحامي مكرم يحيى بشكوى جزائية وإخبار أمام ، على خلفية عُرض ضمن برنامج "شي ع MTV"، اعتبر أنه تضمّن إساءة إلى طائفة ومعتقداتها. وأكد أن اللجوء إلى يهدف إلى معالجة القضية ضمن الأطر القانونية وتجنّب ردود فعل قد تهدّد السلم .

