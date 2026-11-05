توغل إسرائيلي يقابله تمركز لبناني.. ماذا يحصل في جنوب لبنان؟

وفي المقابل، تمركزت قوة من داخل أحد المنازل، في مواجهة مباشرة مع موقع تمركز القوة .

وتزامنت هذه التطورات مع تحليق مسيّرة إسرائيلية في أجواء المنطقة التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، وسط من الاستنفار المتبادل بين الجانبين.