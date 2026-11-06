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أخبار لبنان

قوى الأمن: لا صحّة لما نشر عن عمليّات سلب أمس في بيروت

2026-11-06 | 02:52
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قوى الأمن: لا صحّة لما نشر عن عمليّات سلب أمس في بيروت
قوى الأمن: لا صحّة لما نشر عن عمليّات سلب أمس في بيروت
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قوى الأمن: لا صحّة لما نشر عن عمليّات سلب أمس في بيروت

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عمليّات

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توغل وترهيب للمزارعين.. ماذا يحصل في بلدة جنوبية؟
05:36

توغل وترهيب للمزارعين.. ماذا يحصل في بلدة جنوبية؟

أفاد مراسل الجديد بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغّلت من بلدة كفركلا باتجاه أطراف بلدة دير ميماس حيث عمد عناصرها إلى إطلاق النار في الهواء في محاولة لترهيب مجموعة من المزارعين الذين كانوا يقطفون الزيتون في الحقول الواقعة عند الأطراف الشمالية للبلدة.

05:36

توغل وترهيب للمزارعين.. ماذا يحصل في بلدة جنوبية؟

أفاد مراسل الجديد بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغّلت من بلدة كفركلا باتجاه أطراف بلدة دير ميماس حيث عمد عناصرها إلى إطلاق النار في الهواء في محاولة لترهيب مجموعة من المزارعين الذين كانوا يقطفون الزيتون في الحقول الواقعة عند الأطراف الشمالية للبلدة.

أمن الدولة يلاحق أصحاب مولّدات مخالفين في بيروت
05:08

أمن الدولة يلاحق أصحاب مولّدات مخالفين في بيروت

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، وحماية حقوق المواطنين، وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، نفّذت دورية مشتركة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومديرية بيروت الإقليمية، بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٦، إجراءات بحق أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، حيث جرى إحضارهم إلى قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية.

وقد تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأولية، ارتكابهم مخالفات تتعلق بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وهي على النحو الآتي:

05:08

أمن الدولة يلاحق أصحاب مولّدات مخالفين في بيروت

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، وحماية حقوق المواطنين، وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، نفّذت دورية مشتركة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومديرية بيروت الإقليمية، بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٦، إجراءات بحق أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، حيث جرى إحضارهم إلى قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية.

وقد تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأولية، ارتكابهم مخالفات تتعلق بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وهي على النحو الآتي:

لمناسبة عيد الاستقلال.. مذكرة رسمية بالاقفال
04:54

لمناسبة عيد الاستقلال.. مذكرة رسمية بالاقفال

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦، بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأوضحت المذكرة أنّ قرار الإقفال جاء بسبب مصادفة ذكرى الاستقلال يوم الأحد ٢٢ تشرين الثاني، وهو يوم تعطيل رسمي، ونظراً لأهمية هذه الذكرى وطابعها الوطني.

04:54

لمناسبة عيد الاستقلال.. مذكرة رسمية بالاقفال

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الإثنين ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦، بمناسبة ذكرى الاستقلال.

وأوضحت المذكرة أنّ قرار الإقفال جاء بسبب مصادفة ذكرى الاستقلال يوم الأحد ٢٢ تشرين الثاني، وهو يوم تعطيل رسمي، ونظراً لأهمية هذه الذكرى وطابعها الوطني.

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