قوى الأمن: لا صحّة لما نشر عن عمليّات سلب أمس في بيروت

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

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في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، وحماية حقوق المواطنين، وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، نفّذت دورية مشتركة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومديرية بيروت الإقليمية، بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٦، إجراءات بحق أربعة من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، حيث جرى إحضارهم إلى قسم الاستعلام والتحقيق في مديرية بيروت الإقليمية.

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وقد تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأولية، ارتكابهم مخالفات تتعلق بالشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة، وهي على النحو الآتي: