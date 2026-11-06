بري يدعو اللجان النيابية لجلسة مشتركة في تمام الساعة 1 من بعد ظهر الاثنين المقبل

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وزير الداخلية أحمد الحجار: يجري تصوير الوضع الأمني في لبنان على أنه متفلت بالكامل إلا أن الوقائع تشير إلى عكس ذلك
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بعد عمليات السلب في بيروت.. إجتماع أمني لوزير الداخلية (فيديو)
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