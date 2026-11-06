بري يدعو اللجان النيابية لجلسة مشتركة في تمام الساعة 1 من بعد ظهر الاثنين المقبل

وزير الداخلية أحمد الحجار: يجري تصوير الوضع الأمني في لبنان على أنه متفلت بالكامل إلا أن الوقائع تشير إلى عكس ذلك

وزير الداخلية أحمد الحجار: يجري تصوير الوضع الأمني في لبنان على أنه متفلت بالكامل إلا أن الوقائع تشير إلى عكس ذلك