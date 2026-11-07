الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية نسف في بلدة بني حيان وعملية تمشيط في بلده الخيام

توجّه وزير المالية ياسين جابر من إسطنبول إلى القاهرة، ليشارك في فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، بدعوة من وزارة المالية المصرية ومجموعة "e-finance"، بهدف تعزيز التعاون بين لبنان ومصر ونقل الخبرات في تحديث المالية العامة والتحوّل الرقمي، ضمن توجّه لتعزيز الشراكات الإقليمية الداعمة للإصلاح والتكامل الاقتصادي.



