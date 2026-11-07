الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية نسف في بلدة بني حيان وعملية تمشيط في بلده الخيام

أعلن مصرف الإسكان عن إطلاق منتجه السكني الجديد المخصّص لتمويل المنازل الجاهزة والمسبقة الصنع (Prefabricated Houses)، اعتباراً من يوم الإثنين 9 تشرين الثاني الحالي، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير خدماته وتنويع منتجاته التمويلية.
توجّه وزير المالية ياسين جابر من إسطنبول إلى القاهرة، ليشارك في فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026"، بدعوة من وزارة المالية المصرية ومجموعة "e-finance"، بهدف تعزيز التعاون بين لبنان ومصر ونقل الخبرات في تحديث المالية العامة والتحوّل الرقمي، ضمن توجّه لتعزيز الشراكات الإقليمية الداعمة للإصلاح والتكامل الاقتصادي.