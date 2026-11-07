أول "تلجة" تزين جبال الضنية وعكار بالأبيض (شاهد الصورة)

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول خلال الليل الى قليل الغيوم.