نشرة أخبار الظهيرة من قناة الجديد

تبحث لجنة المال والموازنة، غداً، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 4210، والرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 8 آلاف و950 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل مئة مليون دولار، في الموازنة العامة للعام 2026، ضمن باب احتياطي الموازنة، لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، في ضوء الإشكاليات التي رافقت قطع الكهرباء عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة بسبب تراكم المستحقات، وما ترتّب عليها من انعكاسات سلبية على المواطنين.

