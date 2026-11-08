بعد تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة.. هل تنسحب إسرائيل من لبنان؟

نشر موقع "OKN" تقريراً جديداً تناول فيه معلوماتٍ عن اتصالات يجريها عضو الكنيست المكلف تشكيل الحكومةغادي آيزنكوت مع جهات خارج ،تتعلق بمستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في ، وسط مخاوف عبّرت عنها أوساط إعلامية إسرائيلية من أن يشكّل الانسحاب من لبنان مقدمة لانسحابات أخرى تشمل قطاع غزة وسوريا.

وبحسب التقرير، كشف صحافي إسرائيلي عبر القناة 14 ، أن آيزنكوت يجري محادثات مع جهات أجنبية بشأن احتمال انسحاب من ، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات تتناول تنازلات إسرائيلية محتملة على الجبهة الشمالية.



ونقل التقرير عن مصدر سياسي قوله إن آيزنكوت "يجري عملياً مفاوضات بشأن ما سيحدث في الذي سيتولى فيه منصب رئيس الوزراء، حتى قبل تعيينه رسمياً في هذا المنصب"، في إشارة إلى وجود مباحثات تتعلق بمستقبل السياسة الإسرائيلية قبل تسلّمه رئاسة الحكومة.



وربط الصحافي الاسرائيلي بين هذه الاتصالات والمواقف السياسية للأحزاب داخل إسرائيل، معتبراً أن دعمها الخارجي المحتمل لآيزنكوت قد يستند إلى تفاهمات بشأن خطوات سياسية وأمنية ينوي اتخاذها مستقبلاً.



وقال ريزيل إن "عملية تقاسم الغنائم بدأت، وهذا هو السبب الذي يدفع الأحزاب العربية إلى تقديم الدعم من الخارج، لأنها تدرك ما الذي سيقدمه لها آيزنكوت على مختلف الجبهات".