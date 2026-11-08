مستودع ونفق سريّ لتبادل المسروقات.. قوى الأمن توقف عصابة في صبرا

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بسرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانيّة. بتاريخ 8-11-2026 وفي أثناء مداهمة قوّة من مفرزة استقصاء مستودعًا للدراجات الآلية المسروقة في مدخل مخيّم لجهة جبل ، أقدم عدد من المطلوبين على إطلاق النار على الدورية ورمي ، فجرى الردّ بالمثل، وقد استمرّت الاشتباكات مع المطلوبين لمدّة حوالى ساعة، بحيث أصيب أحد المطلوبين بجروح طفيفة في رأسه بعد سقوطه أثناء محاولة هروبه.



وعلى أثر ذلك تمكّنّت الدورية من الدخول ومداهمة المستودع، وكشف نفق في المكان أُعِدّ لتسهيل تبادل المسروقات بين العصابات، بحيث تمّ ضبط عدد من الدرّاجات الآلية المسروقة والمخدّرات والأسلحة الحربية والذخائر من بينها قنابل يدوية.



وقد تمّ توقيف أعضاء العصابة بجرم سرقة ومخدّرات وغيرها، وهم:



م. ع. (مواليد 1995، فلسطيني)



س. د. (مواليد 1994، لبناني)



د. أ. (مواليد 2006، لبنانية)



مع أنّ مفرزة استقصاء جبل لبنان أقدمت بتاريخ سابق على مداهمة مستودع آخر في محلّة صبرا، ضَبطت فيه درّاجات آلية مسروقة ومخدّرات.



أودع الموقوفون القطعة المعنيّة مع المضبوطات، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة المختصّ.