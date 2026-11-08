زوار بري للجديد: رئيس المجلس يشجع حوارات ثنائية بين الاطراف المتعارضين دون أن يحدد هوية هذه الاطراف وهو يشجع هذا الاتجاه ويدفع باتجاهه

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:



تدين وزارة الخارجيّة والمغتربين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تنفّذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخيْن باليستيّيْن باتّجاه مدينة الرياض اليوم.



وإذ تذكّر الوزارة أنّ استهداف المنشآت الحيويّة والمدنيّة يشكّل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، فإنّها تجددّ تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.