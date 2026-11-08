أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

مصادر وزارية للجديد: المباحثات مع الجانب القطري بلغت مراحل متقدمة وتجري بعيدا من الاعلام وصولاً الى الخواتيم المرجوة والعمل يجري بوتيرة سريعة دون تسرع

2026-11-08 | 13:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصادر وزارية للجديد: المباحثات مع الجانب القطري بلغت مراحل متقدمة وتجري بعيدا من الاعلام وصولاً الى الخواتيم المرجوة والعمل يجري بوتيرة سريعة دون تسرع
مصادر وزارية للجديد: المباحثات مع الجانب القطري بلغت مراحل متقدمة وتجري بعيدا من الاعلام وصولاً الى الخواتيم المرجوة والعمل يجري بوتيرة سريعة دون تسرع
مقالات ذات صلة
مصادر وزارية للجديد: المباحثات مع الجانب القطري بلغت مراحل متقدمة وتجري بعيدا من الاعلام وصولاً الى الخواتيم المرجوة والعمل يجري بوتيرة سريعة دون تسرع

أخبار لبنان

وزارية

للجديد:

المباحثات

الجانب

القطري

مراحل

متقدمة

وتجري

بعيدا

الاعلام

وصولاً

الخواتيم

المرجوة

والعمل

بوتيرة

سريعة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: سقوط قتلى وإصابة شخص خلال اشتباكات في مخيم صبرا وشاتيلا بين عناصر من مفرزة استقصاء جبل لبنان وعدد من المطلوبين
قرار أميركي بحق القنصل اللبناني.. ماذا عن مستقبله الدبلوماسي؟ (النهار)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

بالفيديو - القنصل اللبناني العام في ديترويت إبراهيم شرارة يغادر الولايات المتحدة
18:17

بالفيديو - القنصل اللبناني العام في ديترويت إبراهيم شرارة يغادر الولايات المتحدة

القنصل اللبناني العام في ديترويت #إبراهيم_شرارة يغادر الولايات المتحدة بعد اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.. ونجل الإمام موسى الصدر حميد الصدر في وداعه

18:17

بالفيديو - القنصل اللبناني العام في ديترويت إبراهيم شرارة يغادر الولايات المتحدة

القنصل اللبناني العام في ديترويت #إبراهيم_شرارة يغادر الولايات المتحدة بعد اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.. ونجل الإمام موسى الصدر حميد الصدر في وداعه

الخارجية اللبنانية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باتجاه مدينة الرياض
16:35

الخارجية اللبنانية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باتجاه مدينة الرياض

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:

تدين وزارة الخارجيّة والمغتربين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تنفّذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخيْن باليستيّيْن باتّجاه مدينة الرياض اليوم.

وإذ تذكّر الوزارة أنّ استهداف المنشآت الحيويّة والمدنيّة يشكّل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، فإنّها تجددّ تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

16:35

الخارجية اللبنانية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باتجاه مدينة الرياض

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:

تدين وزارة الخارجيّة والمغتربين بأشدّ العبارات الاعتداءات التي تنفّذها ميليشيا الحوثي على المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، وآخرها إطلاق صاروخيْن باليستيّيْن باتّجاه مدينة الرياض اليوم.

وإذ تذكّر الوزارة أنّ استهداف المنشآت الحيويّة والمدنيّة يشكّل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، فإنّها تجددّ تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026