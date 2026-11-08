مصادر "حزب الله" للجديد: لا موعد ثابت حتى الساعة للقاء مع نجل أردوغان لكنه غير مستبعد فالتواصل مع الاتراك موجود إن كان من خلال اللقاء الذي حصل في تركيا او من خلال السفير التركي في لبنان