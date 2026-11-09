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أخبار لبنان

اندفاع "حزب الله" يزيد العزلة.. وآيزنكوت سيُكمل نهج نتنياهو في الجنوب (الجمهورية)

2026-11-09 | 01:41
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اندفاع &quot;حزب الله&quot; يزيد العزلة.. وآيزنكوت سيُكمل نهج نتنياهو في الجنوب (الجمهورية)
اندفاع "حزب الله" يزيد العزلة.. وآيزنكوت سيُكمل نهج نتنياهو في الجنوب (الجمهورية)

أفادت صحيفة الجمهورية، بأنه "يبدو أنّ إنشاء المنطقة الأمنية في جنوب لبنان سيُستكمل في المرحلة المقبلة. ومن الواضح أنّ إسرائيل تبحث عن الذرائع لتوسيع المنطقة التي تحتفظ بها حالياً، بحيث تشمل الجنوب بكامله. وهذا الإصرار الإسرائيلي، المحميّ بمظلة أميركية عابرة للأحزاب، يجعل رهانات "حزب الله" على إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل تشرين الأول 2023، مجرد قراءة خاطئة لموازين القوى الجديدة. فالمناطق العازلة، وفق رؤية إسرائيل، تتجاوز منطق الترتيبات الأمنية أو خطوط الهدنة التي ترعاها قوات دولية، وتحولت إلى استراتيجية توسع وتفتيت للجغرافيا في عمق الجبهات".

ووفق الجمهورية، "في ظل هذه الجغرافيا العسكرية الجديدة، تبرز خطورة محاولة "حزب الله" الاستثمار في المتغيّرات الانتخابية والسياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، وتمسّكه بخطاب التهديد داخلياً وإقليمياً. فتكتيك "لغموض الاستراتيجي" وأسلوب إطلاق الشعارات، لم يعودا قادرين على كبح إسرائيل التي استبدلت "توازن الرعب" بمعادلة "التطهير الوقائي بالنار"، وهو ما يجعل الرهان على العودة إلى الخطوط السابقة مجرد أوهام. وفوق ذلك، إنّ اندفاع "الحزب" إلى رفع منسوب التصعيد والتهرّب من حصرية السلاح، اللذين يجعلانه في صدام مباشر مع التوجّه الرسمي للدولة اللبنانية، سيضاعفان عزلة لبنان ويقدّمان لإسرائيل ما تحتاج إليه من ذرائع لاستكمال السيطرة وتدمير ما تبقّى في الجنوب. وسيكون الخطأ الأكبر هو اعتقاد الحزب بأنّ غادي آيزنكوت سيكون أكثر تساهلاً من بنيامين نتنياهو في التعاطي مع لبنان، أو أنّ الإدارة الأميركية بعد انتخابات الكونغرس ستُمارس ضغطاً على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الشامل، قبل تفكيك بنية الحزب التسليحية، وفي شكل كامل. 
 
 
 
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03:21

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تعلن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تأكيداً على حرصها الدائم على تسريع العمليات اللوجستية وتلبية حاجات السوق المحلي، ولا سيما بمناسبة قرب حلول الأعياد، أنه قد تقرر اعتماد يوم السبت يوم عمل رسمي واعتيادي داخل المرفأ، وذلك اعتباراً من يوم السبت الواقع في 14 تشرين الثاني 2026.

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