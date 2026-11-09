اندفاع "حزب الله" يزيد العزلة.. وآيزنكوت سيُكمل نهج نتنياهو في الجنوب (الجمهورية)

أفادت صحيفة الجمهورية، بأنه "يبدو أنّ إنشاء المنطقة الأمنية في سيُستكمل في المرحلة المقبلة. ومن الواضح أنّ تبحث عن الذرائع لتوسيع المنطقة التي تحتفظ بها حالياً، بحيث تشمل الجنوب بكامله. وهذا الإصرار ، المحميّ بمظلة أميركية عابرة للأحزاب، يجعل رهانات "حزب الله" على إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل تشرين الأول 2023، مجرد قراءة خاطئة لموازين القوى الجديدة. فالمناطق العازلة، وفق رؤية إسرائيل، تتجاوز منطق الترتيبات الأمنية أو خطوط الهدنة التي ترعاها قوات دولية، وتحولت إلى استراتيجية توسع وتفتيت للجغرافيا في عمق الجبهات".

