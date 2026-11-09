اندفاع "حزب الله" يزيد العزلة.. وآيزنكوت سيُكمل نهج نتنياهو في الجنوب (الجمهورية)

ووفق الجمهورية، "في ظل هذه الجغرافيا العسكرية الجديدة، تبرز خطورة محاولة "حزب الله
" الاستثمار في المتغيّرات الانتخابية والسياسية في الولايات المتحدة
وإسرائيل، وتمسّكه بخطاب التهديد داخلياً وإقليمياً. فتكتيك "لغموض الاستراتيجي" وأسلوب إطلاق الشعارات، لم يعودا قادرين على كبح إسرائيل
التي استبدلت "توازن الرعب" بمعادلة "التطهير الوقائي بالنار"، وهو ما يجعل الرهان على العودة إلى الخطوط السابقة مجرد أوهام. وفوق ذلك، إنّ اندفاع "الحزب" إلى رفع منسوب التصعيد والتهرّب من حصرية السلاح، اللذين يجعلانه في صدام مباشر مع التوجّه الرسمي للدولة اللبنانية
، سيضاعفان عزلة لبنان
ويقدّمان لإسرائيل ما تحتاج إليه من ذرائع لاستكمال السيطرة وتدمير ما تبقّى في الجنوب. وسيكون الخطأ الأكبر هو اعتقاد الحزب بأنّ غادي آيزنكوت سيكون أكثر تساهلاً من بنيامين نتنياهو في التعاطي مع لبنان، أو أنّ الإدارة الأميركية بعد انتخابات الكونغرس ستُمارس ضغطاً على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الشامل، قبل تفكيك بنية الحزب التسليحية، وفي شكل كامل.