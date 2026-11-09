بدء جلسة لجنة المال والموازنة لبحث واقرار مشروع الإعتماد الإضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان

رئيس قائمة الكتلة العربية المشتركة أحمد الطيبي لـ "الجديد": 19 مقعداً انجاز غير مسبوق تحقق بسبب الإقبال الكثيف على الانتخابات ونحن ملزمون أمام مجتمعنا وشعبنا لتوظيف هذه القوة بتشكيل الائتلافات