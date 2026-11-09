مئة مليون دولار للكهرباء... فهل تنحسر العتمة في لبنان؟ (شاهد التقرير)

ضبط جهاز أمن المطار كمية من الكوكايين السائل بحوزة المواطن التركي (س. أ.)، القادم إلى لبنان على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعدما حاول التخلّص منها داخل أحد مراحيض المطار.