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أخبار لبنان

مئة مليون دولار للكهرباء... فهل تنحسر العتمة في لبنان؟ (شاهد التقرير)

2026-11-09 | 14:40
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مئة مليون دولار للكهرباء... فهل تنحسر العتمة في لبنان؟ (شاهد التقرير)
مئة مليون دولار للكهرباء... فهل تنحسر العتمة في لبنان؟ (شاهد التقرير)

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