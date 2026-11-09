مئة مليون دولار للكهرباء... فهل تنحسر العتمة في لبنان؟ (شاهد التقرير)

مئة مليون دولار للكهرباء... فهل تنحسر العتمة في لبنان ؟
#الجديد #أخبار_الجديد #لبنان https://t.co/JiRZoO4ms1— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) November 9, 2026
مئة مليون دولار للكهرباء... فهل تنحسر العتمة في لبنان ؟
#الجديد #أخبار_الجديد #لبنان https://t.co/JiRZoO4ms1
ضبط جهاز أمن المطار كمية من الكوكايين السائل بحوزة المواطن التركي (س. أ.)، القادم إلى لبنان على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعدما حاول التخلّص منها داخل أحد مراحيض المطار.
كلّف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي السفير السابق سامي نمير تولّي مهام القنصل العام للبنان في ديترويت بالوكالة، خلفاً لإبراهيم خليل شرارة. فماذا نعرف عن القنصل الجديد؟